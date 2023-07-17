Путин вечером в понедельник проведет совещание по ситуации на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации на Крымском мосту, в ходе которого заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина об организации работ по его восстановлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. В настоящий момент по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион", - сказал он журналистам.

"После ознакомления на месте с ситуацией президент будет ожидать где-то приблизительно к семи вечера доклада по ВКС. Будет совещание по ВКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел", - продолжил представитель Кремля.

Песков отметил, что ранее президент уже заслушал доклады Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и руководителя Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на мост.

"Президент России дал поручения об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи и содействия людям, находящимся в пути", - заметил Песков.

Ранее сообщалось, что ликвидацией последствий ЧП на Крымской мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Крымский мост был атакован ночью в понедельник украинскими надводными беспилотными аппаратами. Погибли двое взрослых и пострадал один ребенок.