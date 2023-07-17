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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В Думе одобрили поправку к Бюджетному кодексу о замещении суверенных евробондов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку к Бюджетному кодексу, позволяющую замещать суверенные валютные еврооблигации РФ локальными гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с параметрами евробондов.

Поправку ко второму чтению законопроекта № 375105-8 внесло правительство.

Поправки предполагают, что правительство или уполномоченный им Минфин сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, для замещения находящихся в обращении еврооблигаций РФ по согласованию с их владельцами и с возможным превышением установленных законом о бюджете показателей программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов России.

Кроме того, предлагается прописать, что выпуск замещающих облигаций РФ возможен на условиях, предусматривающих передачу (уступку) владельцем или лицом, осуществляющим права на обмениваемые евробонды РФ, всех прав по этим ценным бумагам, если перевод эмитенту замещаемых еврооблигаций невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств и иностранных финансовых организаций.

Минфин правительство Госдума Бюджетный кодекс
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