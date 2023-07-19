Законопроект о возможности замещения суверенных евробондов прошел II чтение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправку в Бюджетный кодекс, позволяющую замещать суверенные валютные еврооблигации РФ локальными гособлигациями, основные параметры которых будут совпадать с параметрами евробондов.

Поправку ко второму чтению законопроекта №375105-8 в начале недели внесло правительство РФ.

Поправки вводят в Бюджетный кодекс (БК) новую статью 105.1: замена (замещение) государственных ценных бумаг РФ.

Предполагается, что правительство РФ или уполномоченный им Минфин вправе осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, для замещения находящихся в обращении еврооблигаций РФ по согласованию с их владельцами и с возможным превышением установленных законом о бюджете показателей программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов РФ.

Кроме того, предлагается прописать, что выпуск замещающих облигаций РФ возможен на условиях, предусматривающих передачу (уступку) владельцем или лицом, осуществляющим права на обмениваемые евробонды РФ, всех прав по этим ценным бумагам, если перевод эмитенту замещаемых еврооблигаций невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств и иностранных финансовых организаций.