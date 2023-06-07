Бюджеты регионов на постоянной основе получат штрафы за перегруз и негабарит автотранспорта

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который на постоянной основе закрепляет норму о том, что 100% средств, полученных от административных штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах, будут направляться в бюджеты регионов, сейчас эта норма действует только до 1 января 2024 года.

Документ (№375105-8) внесен в Госдуму и размещен в электронной базе данных парламента.

Норма о зачислении регионам 100% штрафов за перегруз и негабарит действует с 1 января 2020 года до 1 января 2024 года. Внесенный правительством законопроект, закрепляет ее в Бюджетном кодексе на постоянной основе.

В пояснительных материалах говорится, что это решение позволит обеспечить установку и эксплуатацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на дорогах общего пользования, регионального, межмуниципального или местного значения, а также обеспечит поддержание участков автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии.

Объем поступлений доходов от указанных штрафов в региональные бюджеты составил в 2020 году – 721 млн 757,96 тыс. руб., в 2021 году – 1 млрд 992 млн 420,70 тыс. руб. и в 2022 году – 1 млрд 368 млн 029,20 тыс. руб.