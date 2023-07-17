Хуснуллин заявил о планах начать восстанавливать движение по Крымскому мосту в ночь на вторник

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту планируется начать поэтапно восстанавливать в ночь на вторник, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина, которое транслировал телеканал "Россия 24".

"Планируем сегодня до 24 часов ночи завершить укрепление целой поврежденной опоры, установить заграждения, частично организуем освещение моста - на следующие сутки планируем восстановить полностью освещение моста. До 12 часов, закончив все эти работы, Владимир Владимирович, если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины 3 тонны, тестовые, потом 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины", - сказал Хуснуллин.

По его словам, по итогам визуального осмотра установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части моста по направлению в Тамань разрушено полностью и не подлежит восстановлению. Еще один пролет, в направлении Керчи, поврежден.

"Произошло его смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре. (...) Могу сообщить, что по первым осмотрам водолазов повреждений опор нет. Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего - опоры в нормальном состоянии", - добавил вице-премьер.

Специалисты по проведению ремонтных работ уже приезжают на объект, отметил Хуснуллин.

"Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне к 15 сентября, по второй - к 1 ноября", - пообещал он, отметив, что для восстановительных работ придется построить 250 погонных метров временного моста. Окончательные сроки будут уточнены по мере готовности проектно-сметной документации.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), Крымский мост был атакован ночью в понедельник двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. В результате атаки повреждена автодорожная часть - погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено. Для их перевозки была задействована паромная переправа. Водителям легковых машин власти рекомендовали использовать маршрут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.