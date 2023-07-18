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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Хуснуллин оценил стоимость ремонта Крымского моста в 1-1,3 млрд рублей

Хуснуллин оценил стоимость ремонта Крымского моста в 1-1,3 млрд рублей
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Стоимость ремонта Крымского моста после атаки украинских беспилотников может превысить 1 млрд рублей, заявил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По дополнительным объемам, сколько будет стоить. Пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд (рублей - ИФ)", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос журналистов о стоимости ремонта моста.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как показало обследование, опоры моста не пострадали. Железнодорожное сообщение по мосту возобновили в понедельник утром, во вторник в реверсивном режиме по одной полосе восстановили движение автотранспорта.

Хуснуллин заявлял, что восстановить двустороннее движение машин по одной стороне предварительно планируется к 15 сентября, по второй - к 1 ноября.

Марат Хуснуллин Крымский мост
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