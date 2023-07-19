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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Ожидание в очереди на Крымский мост со стороны Керчи выросло до часа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пробка перед досмотром на Крымском мосту образовалась в среду с утра и уже насчитывает более 200 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"12:00: в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Очередь на этом направлении начала формироваться в среду около 9:00 - к этому моменту в ней насчитывалось 55 транспортных средств, однако о времени ожидания проезда не сообщалось.

Уточняется, что пробки на мост со стороны Кубани к полудню среды нет.

Крымский мост атаковали в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника. Повреждена автодорожная часть. Погибли два жителя Белгородской области, пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Движение автомобилей по мосту было остановлено почти на сутки. Его восстановили в реверсивном режиме по одной из полос в ночь на вторник.

Крымский мост Керчь Крым
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