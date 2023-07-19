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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Власти планируют эвакуировать жителей 4 населенных пунктов из-за пожара на полигоне в Крыму

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более двух тысяч человек планируется эвакуировать из населенных пунктов близ полигона, который горит на востоке Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов - это более двух тысяч человек", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы.

Советник главы республики Олег Крючков уточнил в своем телеграм-канале, что штаб возглавил Аксенов.

Ранее стало известно, что трасса "Таврида", которая соединяет Керченский мост с Севастополем, перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма. Транспорт перенаправляют по старой дороге.

В частности, движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск - Феодосия, сообщили в Минтрансе Крыма.

Крым Сергей Аксенов
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