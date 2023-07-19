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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

На горящем в Крыму полигоне продолжаются взрывы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Взрывы продолжаются на полигоне, который горит на востоке Крыма, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

"Сейчас взрывы раздаются. Ситуация еще динамичная", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду.

Информации о повреждениях за пределами полигона нет, уточнил глава парламента.

Константинов предположил, что жителей ближайших сел эвакуируют на день-два.

Как сообщалось, полигон горит в Кировском районе на востоке Крыма. Организована эвакуация примерно на сутки жителей четырех населенных пунктов (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное) - более 2,2 тысячи человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по старой дороге.

Владимир Константинов Крым
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