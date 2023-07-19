Аксенов заявил, что при пожаре на крымском полигоне никто не пострадал

Причину возгорания установит следствие

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - При пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма никто не пострадал, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

Он также заверил, что последствия пожара будут ликвидированы в кратчайшие сроки и что эвакуированным из окрестностей полигона будет оказана вся необходимая помощь.

В видеокомментарии, который опубликовал Аксенов, он называет загоревшийся полигон "войсковым".

"Машин "скорой помощи" достаточно дежурит на месте в каждом населенном пункте, включая пункты временного размещения... Посторонней помощи Республике Крым не требуется", - добавил он.

В зону пожара из Феодосии направили 15 рейсовых автобусов, сообщил оперштаб Крыма. Из-за этого в Феодосии интервалы между рейсами будут увеличены.

Полигон на востоке Крыма загорелся в ночь на 19 июля. Из-за пожара был перекрыт участок трассы "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Из четырех сел в окрестностях полигона (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное) эвакуируют около 2225 человек, ожидается, что примерно через сутки они смогут вернуться домой.