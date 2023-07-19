Аксенов заявил, что ситуация с возгоранием на полигоне нормализуется в течение суток

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Ситуация, возникшая на востоке Крыма из-за возгорания военного полигона, нормализуется в течение суток, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сейчас в пунктах временного размещения находятся 217 человек, из них 55 детей. Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток", - сказал он на совещании с участием президента РФ в среду.

Аксенов уточнил, что возгорание началось около 4:00 мск, сдетонировала часть боеприпасов. Никто не пострадал, разрушений нет.

"Владимир Владимирович, ваше вмешательство не требуется, с коллегами держим все на контроле", - добавила глава Крыма.

В ночь на 19 июля стало известно, что полигон загорелся в Кировском районе на востоке Крыма. Организована эвакуация примерно на сутки жителей четырех населенных пунктов в радиусе 5 км (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное) - около 2,2 тысячи человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по старой дороге.