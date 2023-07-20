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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Крыму трассу "Таврида" открыли после пожара на полигоне с боеприпасами

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Кировском районе Крыма снова открыли участок трассы "Таврида", который в ночь на 19 июля закрывали для движения из-за пожара на полигоне с боеприпасами, сообщил Минтранс республики.

"По состоянию на 17:00 движение по ранее перекрытому участку автодороги "Таврида" с 118 км по 130 км открыто в обоих направлениях", - говорится в телеграм-канале министерства.

Из-за пожара на полигоне из четырех ближайших сел эвакуировали 2225 человек. Также был перекрыт участок федеральной трассы "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Весь транспорт перенаправлялся по региональной сети через Старый Крым и поселок Первомайское по старой керченской трассе.

20 июля днем в МЧС Крыма сообщили о "снижении частоты детонации пиротехники".

Крым Крымский мост МЧС Минтранс Таврида Кировский район
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