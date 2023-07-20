МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Частота детонации боеприпасов на полигоне, который загорелся накануне на востоке Крыма, снижается, сообщили в МЧС республики в четверг.

"Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах уже начато обследование территорий и объектов инфраструктуры на предмет повреждений и наличия взрывоопасных предметов. По результатам будет решен вопрос о возвращении жителей в свои дома.

По данным МЧС, в среду эвакуировали жителей пяти ближайших к полигону населенных пунктов. Всего в пунктах временного размещения на данный момент остаются около 70 человек, многие выехали к родным и знакомым.

Как сообщалось, полигон с боеприпасами загорелся в Кировском районе на востоке Крыма в ночь на 19 июля. Была организована эвакуация более 2,2 тысячи человек. Перекрыта трасса "Таврида", которая соединяет Крымский мост с Севастополем. Транспорт перенаправляют по маршруту через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.