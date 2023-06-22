Число погибших от наводнения после разрушения Каховской ГЭС возросло до 46

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сорок шесть жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, число погибших выросло до 46", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Премьер уточнил, что после Новой Каховки возвращаются к привычной жизни Алешки. Серьезно подтопленными остаются только населенные пункты Голопристанского округа, где еще продолжают эвакуировать людей плавсредствами.

От опасных болезней привито 4257 человек. По 10 тыс. рублей выплатили уже 2603 пострадавшим и принято 712 заявок на компенсацию ущерба жилью, отметил Алексеенко.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 8 тыс. жителей трех городских округов – Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.