Военные РФ нанесли новый удар по объектам на Украине, где готовились атаки дронов на Россию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли новый ракетный удар по украинским объектам, где готовились атаки беспилотников на РФ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, цель удара достигнута - все назначенные объекты поражены.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение минувших суток пытались наступать на трех направлениях.

"В течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Майорск, Веселое, Марьинка, Водяное и севернее Клещеевки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что три атаки противника отражены на красно-лиманском, еще одна - на запорожском направлениях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дылеевка, Белая Гора и Александро-Шультино Донецкой народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Разлив и Выемка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны", - сообщил Конашенков.

По его данным, в ходе боев за сутки уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На красно-лиманском направлении, сказал Конашенков, действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" отражены три атаки противника в направлении населенных пунктов Червоная Диброва, Ковалевка и Кармазиновка Луганской народной республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Новоегоровка, Райгородка (ЛНР) Ямполовка и Терны (ДНР). В районе населенного пункта Торское (ДНР) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

"Общие потери противника составили более 100 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южно-донецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка (ДНР) и Левадное Запорожской области. В районе населенного пункта Приютное Запорожской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, сказал он.

"На запорожском направлении действиями подразделений и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка и Ровнополье Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "потери противника на данных направлениях за сутки составили более 175 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36".

На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка (ЛНР), Фиголевка, Калиново, Загоруйковка, Тимковка и Красное Первое Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

"За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщил Конашенков.

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Российские военные за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS, также рассказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, в ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и в Запорожской области уничтожен украинский склад топлива 36-й бригады морской пехоты.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 123 районах", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что уничтожено 14 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5154 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10789 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11787 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.