Военные РФ сообщили о предотвращении четырех атак ВСУ на красно-лиманском направлении

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении подразделения 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск при поддержке техники предприняли четыре попытки атаки позиций российских войск", - сказал Савчук.

По его словам, огнем артиллерии группировки "Центр" "противник был остановлен и понес существенные потери в личном составе и технике".

"Авиацией группировки нанесены 13 ракетно-бомбовых ударов по районам скопления техники и живой силы, опорному пункту противника", - сообщил начальник пресс-центра.

Он уточнил, что за сутки уничтожены: боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, два автомобиля типа пикап, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 120-мм миномет украинских войск.

Савчук также заявил, что на сватовском направлении вскрыто перемещение штурмовых групп ВСУ на бронированных машинах, "в результате нанесения ракетного удара экипажами армейской авиацией российских войск уничтожены боевая бронированная машина и до десяти человек личного состава".