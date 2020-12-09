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Два уголовных дела возбудили в Петербурге из-за работавших ночью баров

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - После ночного рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга возбуждено два уголовных дела по фактам работы баров вопреки ограничениям Смольного, сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

"По факту выявления в ночь с 8 на 9 декабря в барах, расположенных в Центральном районе города, нарушений санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные руководители компании в помещениях трех баров на улице Рубинштейна в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и коронавирусных ограничений правительства Петербурга обслуживали потребителей "с целью получения прибыли, не приняв мер к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм". Роспотребнадзор возбудил по данному факту административное производство, а деятельность коммерческой структуры временно запрещена, отметили в СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ситуации и виновных лиц.

Ночной рейд по петербургским барам

В ночь на среду сотрудники СКР, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города проверили работу баров в ночное время. В результате они выявили три заведения в центре северной столицы, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. По выявленным фактам были начаты проверки.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, после рейда в полицию до приезда следователей были доставлены три человека.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00.

Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Между тем более сотни баров и ресторанов Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.

Петербург СКР Коронавирус

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