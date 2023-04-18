Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

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Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла поправку в законодательство, предусматривающую лишение приобретенного гражданства России за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ (280.3 УК РФ).

Согласно поправке, смогут лишить гражданства РФ и за преступления, совершенные по статье 280.2 УК РФ - нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В числе других одобрена также поправка о лишении гражданства за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории РФ (статья 284.1 УК).

Поправки приняты в ходе рассмотрения во втором чтении внесенного президентом РФ проекта закона о гражданстве.

Лишение гражданства за угрозу национальной безопасности

Дума во вторник также приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Как отметила ранее на заседании комитета Госдумы по законодательству и госстроительству начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, в современных "условиях поправка просто необходима".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников ранее пояснил, что речь идёт о приобретенном гражданстве РФ, то есть, когда оно дано не по рождению человека.

Поправка предусматривает, что решение о прекращении гражданства РФ за действия против национальной безопасности РФ принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы.

Согласно ещё одной поправке лицо, лишенное гражданства за угрожающие национальной безопасности РФ действия, вправе вновь обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ не ранее, чем по истечении трёх лет со дня прекращения гражданства РФ.

Поправка принята при рассмотрении во втором чтении внесенного президентом РФ законопроекта о гражданстве.