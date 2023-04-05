Комитет Думы одобрил поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности

Лишать гражданства смогут и за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам СНГ в среду поддержал поправку к президентскому проекту закона о лишении приобретенного гражданства РФ за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ.

Как отметила на заседании начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, в современных "условиях поправка просто необходима".

Первый замглавы комитета Константин Затулин подчеркнул на заседании комитета, речь идёт о возможности лишать гражданства РФ, полученного не по рождению, а приобретенного.

Вместе с тем Затулин высказал мнение, что решения о лишении гражданства нужно принимать через суд.

Однако поправка предусматривает, что решение о прекращении гражданства РФ за действия против национальной безопасности РФ принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальные органы.

Большинство членов комитета поправку поддержали.

Также предусматривается лишение гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ (280.3 УК РФ).

Смогут лишить гражданства РФ и за преступления, совершенные по статье 280.2 УК РФ - нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Также в числе других одобрена поправка о лишении гражданства за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности (статья 284.1 УК).

Госдума будет рассматривать этот законопроект во втором чтении 11 апреля.