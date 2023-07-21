Минюст признал иноагентами политика Борового и журналиста Козырева

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов бывшего депутата Госдумы РФ Константина Борового, музыкального журналиста, продюсера "Нашего радио" Михаила Козырева, интернет-издание 7х7 - Горизонтальная Россия".

Как заявили в министерстве, Боровой "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией".

Также, он "выступал против специальной военной операции на Украине, оправдывал террористические действия Украины".

Боровой проживает за пределами РФ.

"Козырев принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Выступал против закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних", - сообщает Минюст.

Также в реестр иностранных агентов внесен журналист Александр Литвинов, активист Павел Сулиндзяга, общественная организация "Омское гражданское объединение", инициативная группа "Центр Т", автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого", а также Интернет-журнал и медиаплатформа "7х7 - Горизонтальная Россия".