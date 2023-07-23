Путин и Лукашенко заявили о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Константиновском дворце Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рекордное число иностранной техники уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, сообщил в воскресенье президент России Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley.

"Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день", - согласился Путин.

Он добавил, что "с той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой".

Путин также заявил о больших потерях иностранных наемников на Украине.

"Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери", - отметил он.

"Из-за своей тактики", - вставил Лукашенко. "Из-за своей глупости", - заметил Путин.

"Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают сегодня людей в зону боевых действий, тоже должна знать о том, что там происходит, и мы будем доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - добавил он.

Со своей стороны Лукашенко сообщил, ссылаясь на данные американской разведки, о потерях Вооруженных сил Украины с момента начала контрнаступления с 4 июня.

"По оценкам США, потери ВСУ безвозвратные - 26 тысяч", - сказал он. "Больше", - заявил Путин.

Президент Белоруссии согласился: "Сейчас уже больше". "Но вот неделю назад они оценивали больше 26 тысяч, с 4 июня. Я их записал, эти данные", - добавил Лукашенко.

Ранее Путин заявил на встрече с Лукашенко о провале контрнаступления Киева.

Переговоры президентов России и Белоруссии проходят в воскресенье в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом.