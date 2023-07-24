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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Тихоокеанский флот РФ сообщил о заходе китайских кораблей во Владивосток

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Военно-морских сил Китая прибыл во Владивосток, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ в понедельник.

"В ходе делового захода, который продлится до 27 июля, китайских моряков примет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина", - говорится в сообщении флота.

Во Владивостоке китайские корабли приветствовал заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский. Отрядом кораблей ВМС Китая руководит заместитель командующего Северным флотом контр-адмирал Цю Ваньшень.

Во Владивосток пришли китайские эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао" и корабль снабжения "Тайху".

Эти корабли участвовали в российско-китайском учении "Север/Взаимодействие-2023", которое прошло в Японском море с 20 по 23 июля. Военно-морской Флот России на учениях представляли большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также суда обеспечения.

Владивосток ТОФ Китай
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