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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Житель Омска получил 12 лет колонии по делу о госизмене

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Омский областной суд приговорил 46-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК), сообщила прокуратура региона.

"В суде установлено, что в 2022 году житель Омской области собрал составляющие государственную тайну сведения в военной области и пытался установить контакт с представителем иностранного государства для их передачи", - говорится в сообщении.

Действия фигуранта дела пресекли сотрудники ФСБ.

Как уточнила официальный представитель регионального УФСБ Ирина Руснак, осужденный собрал секретные сведения об объекте Минобороны России и планировал передать их представителям Германии.

"Фигурант уголовного дела, являясь бывшим сотрудником оборонного предприятия, поддерживал контакт с иностранцами в интересах передачи информации военного характера и выезда с семьей на постоянное место жительства в ФРГ", - отметила Руснак.

Во время задержания в июне 2023 года у него изъяли электронные средства связи, флеш-накопитель с содержащимися на нем координатами одной из омских войсковых частей, сведениями о ее руководящем составе, а также файл с печатными документами и фотографиями для оформления шенгенской визы.

ФСБ Германия Омская область Минобороны Омский областной суд
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