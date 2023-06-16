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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Россия за год почти в три раза увеличила выпуск военной продукции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия за последний год нарастила выпуск военной продукции почти в три раза, а по наиболее востребованным образцам - в десять раз, заявил президент Владимир Путин.

"Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год, а по наиболее востребованным образцам - увеличение в десять раз", - сказал он в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, предприятия ОПК работают в две и три смены.

"Это говорит нам о том, что запас прочности у нас очень большой", - подчеркнул президент.

Владимир Путин ПМЭФ
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