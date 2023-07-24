Апелляционный суд 31 июля рассмотрит жалобу на приговор Кара-Мурзе за госизмену
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции (Москва) через неделю проверит законность приговора оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), получившему 25 лет колонии по делу о государственной измене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про действия Вооруженных сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Судебное заседание назначено на 31 июля 2023 года.
Как ожидается, апелляционное слушание, как и процесс в первой инстанции в отношении Кара-Мурзы, пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
Защита считает незаконным вынесенный Кара-Мурзе приговор и настаивает на его оправдании.
Московский городской суд 17 апреля нынешнего года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью.
Кара-Мурза был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).
Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.
Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.
Защита Кара-Мурзы заявляла, что в период нахождения в СИЗО у него была диагностирована полиневропатия - заболевание, препятствующее отбыванию наказания.