Дело в отношении Кара-Мурзы о госизмене объединили с делом о фейках об армии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ передала для расследования в Следственный комитет России (СКР) уголовное дело о государственной измене, возбужденное в отношении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иногентом), сообщил "Интерфаксу" в четверг его адвокат Вадим Прохоров.

"Дело о государственной измене объединили в одно производство с делом о фейках. Следствие ведет Следственный комитет", - сообщил агентству Прохоров.

Такую подследственность определила Генпрокуратура, пояснил адвокат. При этом он отметил, что передача дела о госизмене для расследования в СКР может быть прецедентом. "Насколько я знаю, это впервые в истории", - сказал Прохоров.

О предъявлении Кара-Мурзе обвинения в госизмене стало известно ранее в четверг.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Прохоров, речь в деле идет о публичных выступлениях Кара-Мурзы в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне. По словам адвоката, его подзащитный вину не признает.

Весной 2022 года Кара-Мурза был отправлен под стражу по делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Уже после ареста он стал фигурантом еще одного дела - о деятельности нежелательной организации.