Адвокат сообщила о заболевании у Кара-Мурзы, препятствующем отбыванию наказания

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), осужденному на 25 лет колонии строгого режима, было диагностировано заболевание, препятствующее отбыванию наказания, заявила его адвокат Мария Эйсмонт.

"Нас волнует его состояние здоровья. Как вы знаете, Владимир пережил два отравления, из которых очень долго и тяжело поправлялся. (...) И сейчас, уже во время того, как он находился под стражей, у него обострились ряд симптомов, связанных с онемением конечностей, с отказом нервов", - сказала Эйсмонт журналистам после оглашения приговора Кара-Мурзе в понедельник.

По ее словам, Кара-Мурзе был поставлен диагноз полиневропатия, который, как подчеркнула адвокат, входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Эйсмонт отметила, что диагноз она озвучивает журналистам с разрешения подзащитного.

В понедельник Московский городской суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. и запретом на семь лет заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза, гражданин РФ и подданный Великобритании, был признан виновным в госизмене, распространении ложной информации о действиях ВС РФ и сотрудничестве с нежелательной организацией.

Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным. Его защита обжалует приговор.