Краснодарский суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Тинькову

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в понедельник не смог рассмотреть иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и предпринимателю Олегу Тинькову из-за требования последнего о проведении судебного заседания в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Сегодня в суде стало известно, что ответчиком была подана жалоба в 4-й Кассационный суд, в которой он настаивает, что иск должен быть рассмотрен в Арбитражном суде Московской области. Одновременно с этим ответчик подал и еще одну жалобу, но уже в Краснодарский краевой суд, в которой настаивает на рассмотрении дела судом общей юрисдикции в подмосковном Реутове. Считаю, что подобные странные и противоречивые действия свидетельствуют об отсутствии у ответчика правовой позиции по существу спора и направлены на затягивание рассмотрения дела", - сказал Мельников.

Он отметил, что в связи с данными жалобами Усть-Лабинский суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски до разрешения жалоб ответчика.

Как сообщалось, Дерипаска подал в суд исковое заявление к Meta Platforms и Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на его странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Дерипаски.

"Мы просим суд признать распространённые Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей", - говорил Мельников.

К Meta финансовых требований заявлено не было. Истец просит суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.