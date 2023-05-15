Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Краснодарский суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски к Тинькову

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в понедельник не смог рассмотреть иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) и предпринимателю Олегу Тинькову из-за требования последнего о проведении судебного заседания в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Сегодня в суде стало известно, что ответчиком была подана жалоба в 4-й Кассационный суд, в которой он настаивает, что иск должен быть рассмотрен в Арбитражном суде Московской области. Одновременно с этим ответчик подал и еще одну жалобу, но уже в Краснодарский краевой суд, в которой настаивает на рассмотрении дела судом общей юрисдикции в подмосковном Реутове. Считаю, что подобные странные и противоречивые действия свидетельствуют об отсутствии у ответчика правовой позиции по существу спора и направлены на затягивание рассмотрения дела", - сказал Мельников.

Он отметил, что в связи с данными жалобами Усть-Лабинский суд приостановил рассмотрение иска Дерипаски до разрешения жалоб ответчика.

Как сообщалось, Дерипаска подал в суд исковое заявление к Meta Platforms и Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на его странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Дерипаски.

"Мы просим суд признать распространённые Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей", - говорил Мельников.

К Meta финансовых требований заявлено не было. Истец просит суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.

Подмосковье Краснодарский край Олег Дерипаска Олег Тиньков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Военная операция на Украине

В Луганске под обстрел попало авиационное училище

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });