Что случилось этой ночью: вторник, 25 июля

Реакция США на атаки беспилотников на территории РФ, предложение ФАС увеличить нормы биржевых продаж бензина, возобновление движения автомобилей по Крымскому мосту

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США выступили против атак беспилотников на территории России. "Что касается ударов дронов в Москве - мы ясно давали понять, что мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

- ФАС предложила увеличить нормы биржевых продаж бензина до 13% от производства. Служба также считает необходимым установить норматив продаж на бирже до 9,5% от производства для дизельного топлива.

- Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили в обоих направлениях. Проезд транспорта был временно приостановлен вечером в понедельник. Причины остановки движения не уточняются.

- США ввели санкции против министра обороны Мали из-за возможных связей с группой "Вагнер". Под ограничения также попали начальник штаба ВВС Мали Алу Бои Диарра и замначштаба ВВС Адама Багайоко.

- Южнокорейские военные сообщили о двух выпущенных КНДР баллистических ракетах. Отмечается, что они пролетели около 400 км прежде, чем упасть в море. Южнокорейские военные пытаются установить точный тип запущенных ракет.