Запрет производства и импорта неутилизируемых товаров в России отложат на полгода

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила перенести на 1 сентября 2024 года вступление в силу нормы, дающей правительству право составлять список товаров, запрещенных к производству и использованию в России из-за сложности или невозможности переработки и утилизации отходов от них.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Поручено предусмотреть перенос на 1 сентября 2024 года вступления в силу нормы, введенной Федеральным законом от 14 июля 2022 года 268-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", об установлении перечня видов продукции, производство и использование которых не допускаются в связи с тем, что отходы от использования такой продукции не подлежат обработке и утилизации либо их обработка и утилизация затруднительны", - говорится в сообщении.

Такое поручение вице-премьер дала департаменту природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства по итогам совещания о подготовке ко второму чтению законопроекта № 345338-8 о механизме расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП).

Соответствующее изменение ведомство должно предусмотреть в качестве поправки ко второму чтению документа совместно с комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сейчас вступление в силу нормы запланировано на 1 марта 2024 года.

Законопроект об изменении действующего механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) был внесен в Госдуму правительством в апреле 2023 года. Инициатива предполагает перенос обязанности по утилизации упаковки с производителей товаров на производителей упаковки.

Таким образом, производители продуктов питания и других товаров освобождаются от необходимости заниматься утилизацией или платить экосбор за упаковочные материалы. Это решение будет стимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и выпускать более экологичные виды упаковки, считает правительство.

Вступление документа в силу запланировано на 1 января 2024 года.