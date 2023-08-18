Минприроды изменило список товаров, отходы от которых нужно утилизировать

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минприроды сообщило, что обновило список товаров и упаковки, отходы от использования которых обязаны утилизировать производители и импортеры.

"Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых - расширение списка товаров или упаковки с похожими свойствами. Важно, что количество групп товаров осталось прежним, при этом детализировано, какие именно товары необходимо утилизировать после утраты ими потребительских свойств", - уточняется в сообщении.

В перечень вошли одежда, изделия из текстиля, бумаги, картона, нефтепродукты, шины, изделия из стекла или пластмассы, оборудование, аккумуляторы и другое. Также в списке отметили деревянную тару, пластмассовые изделия из полиэтилена высокой или низкой плотности, из полипропилена и полистирола.

Помимо перечня обновлены нормативы утилизации отходов. Все изменения произведены с учетом новых правил системы расширенной ответственности производителей и импортеров, которые начнут работать с января 2024 года.

Законопроект об изменении действующего механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) правительство внесло в Думу в апреле 2023 года, Госдума его приняла. Инициатива предполагает перенос обязанности по утилизации упаковки с производителей товаров на производителей упаковки.

Таким образом, производители продуктов питания и других товаров освобождаются от необходимости заниматься утилизацией или платить экосбор за упаковочные материалы. Предполагается, что это решение будет стимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и выпускать более экологичные виды своей продукции.