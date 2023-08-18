Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Минприроды изменило список товаров, отходы от которых нужно утилизировать

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минприроды сообщило, что обновило список товаров и упаковки, отходы от использования которых обязаны утилизировать производители и импортеры.

"Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых - расширение списка товаров или упаковки с похожими свойствами. Важно, что количество групп товаров осталось прежним, при этом детализировано, какие именно товары необходимо утилизировать после утраты ими потребительских свойств", - уточняется в сообщении.

В перечень вошли одежда, изделия из текстиля, бумаги, картона, нефтепродукты, шины, изделия из стекла или пластмассы, оборудование, аккумуляторы и другое. Также в списке отметили деревянную тару, пластмассовые изделия из полиэтилена высокой или низкой плотности, из полипропилена и полистирола.

Помимо перечня обновлены нормативы утилизации отходов. Все изменения произведены с учетом новых правил системы расширенной ответственности производителей и импортеров, которые начнут работать с января 2024 года.

Законопроект об изменении действующего механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) правительство внесло в Думу в апреле 2023 года, Госдума его приняла. Инициатива предполагает перенос обязанности по утилизации упаковки с производителей товаров на производителей упаковки.

Таким образом, производители продуктов питания и других товаров освобождаются от необходимости заниматься утилизацией или платить экосбор за упаковочные материалы. Предполагается, что это решение будет стимулировать производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и выпускать более экологичные виды своей продукции.

Минприроды Госдума правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мурманские рыбфабрики столкнулись с дефицитом сырья на фоне избыточного экспорта

Мурманские рыбфабрики столкнулись с дефицитом сырья на фоне избыточного экспорта

Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся 10 дней

Новогодние каникулы в России в 2024 году продлятся 10 дней

Следствие попросило арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Следствие попросило арестовать сопредседателя движения "Голос" Мельконьянца

Военные РФ перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным

Таганский суд оштрафовал Insider, Ольгу Романову и Фонд помощи осужденным

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр" по иску Минюста
Дипломатическое противостояние

Власти РФ закрыли въезд в страну нескольким официальным лицам Молдавии

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Red Wings выделила 120 млн руб. на решение проблемы с задержками рейсов

Хранить сбережения в рублях предпочитают более 60% россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });