Хабаровский губернатор призвал ускорить согласование ж/д подхода к ветке на Сахалин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал ускорить принятие решения о строительстве железнодорожного подхода к будущему мосту или тоннелю на Сахалин. Он заявил об этом на сессии ВЭФа.

"Надо начать обсуждать подход (...) от станции Селихино. Трассировка известна: через нефтяной порт Де-Кастри Хабаровского края на мыс Лазарев и дальше. Пока будем прокладывать - решим: будем тоннель или мост строить, - сказал Дегтярев. - Это даст совершенно иной импульс развитию Хабаровского края и Сахалина. И будем все зарабатывать: и регионы, и РЖД, и подрядные организации".

"Считаю, что нужно смотреть дальше. (...) Давайте быстрее принимать решения. (...) Суммарно замороженными на сегодняшний день являются инвестиционные портовые проекты мощностью 56 млн тонн из-за провозных мощностей. Они просто стоят на паузе", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что по решению президента строятся альтернативные пути доставки грузов на берег Тихого океана: в Хабаровском крае реализуется проект частной Тихоокеанской железной дороги.

"Многие не верят, что такое возможно, всего 1,5 года - построено 200 км путей, 350 км насыпи и практически готовый порт мощностью 30 млн тонн. Я привел пример Тихоокеанской железной дороги, как иллюстрацию, как можно быстро строить. Проект практически построили, год остался. Еще месторождения вокруг надо посмотреть - так там вся таблица Менделеева вокруг. Мы теперь имеем выход через станцию Улак на БАМе и через станцию Эльга на РЖД. Это огромный синергетический эффект", - добавил Дегтярев.

По его словам, край ждет строительства второго Кузнецовского тоннеля, второго моста через Амур в Комсомольске-на-Амуре, а новый Дуссе-Алиньский тоннель уже прокладывается.

Ранее сообщалось, что строительство моста на Сахалин даст возможность выхода сразу на несколько морских портов - Корсаковский, Поронайский, Холмский, Невельский и Углегорский, которые являются в основном незамерзающими. Мост в длину планируется сделать меньше, чем Крымский.

Как отмечали РЖД, строительство линии на Сахалин позволило бы обеспечить его "устойчивую транспортную доступность", развивать на острове железнодорожное сообщение, а также портовые мощности. В 2018 году "Коммерсантъ", писал, что по итогам актуализации технико-экономического обоснования "Российские железные дороги" оценивали стоимость проекта без НДС в 540,3 млрд рублей, в том числе мост - в 252,8 млрд рублей. Срок проектных работ компания оценивала в 3 года, строительных - в 5 лет.

Правда, еще в 2017 году в интервью изданию Алан Лушников, который тогда занимал пост замглавы Минтранса, отмечал, что (как чисто внутрироссийский) проект предполагает грузопоток в размере всего 9,2 млн тонн к 2030 году. "Если говорить про груз, то на Сахалин - 5,9 млн тонн, а обратно - 3,3 млн тонн", - заявлял он, хотя и уточнял, что "не всегда эффективность измеряется тоннами".

В более поздних материалах "Российских железных дорог", как писало издание, "в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина" грузовая база к 2030 году оценивалась лишь в 8,5 млн тонн. Поэтому предлагалось построить на острове новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с "восточного полигона", до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.