Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о поэтапном повышении призывного возраста в РФ.

Согласно законопроекту (312507-8), решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе.

При этом, призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте: от 19 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2024 года); от 20 до 30 лет (в период с 1 января по 31 декабря 2025 года); от 21 года до 30 лет (в период с 1 января 2026 года).

При этом в законе 53-ФЗ предлагается также прописать, что граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Проект закона также предлагает установить, что граждане, которым были предоставлены отсрочки от призыва на военную службу до вступления в силу настоящего федерального закона, пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований.

Кроме того, отмечается, что положения законопроекта коснутся граждан, которые до достижения ими возраста 30 лет приобрели гражданство Российской Федерации и в соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона "О воинской обязанности и военной службе" встали на воинский учет (ежегодно около 2 тыс. человек).

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона позволит сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование, на сумму свыше 639 млн рублей в год. Там же указывается, что ежегодно около 675 тыс. граждан реализуют свое право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования, в том числе по программам общего образования - более 35 тыс. человек и среднего профессионального образования - почти 390 тыс. человек.