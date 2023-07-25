Матвиенко пообещала, что сенаторы одобрят расширение призывного возраста

Она не видит причин для избыточной ажитации или резонансности вокруг обсуждаемого законопроекта

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы поддержат закон о повышении верхней границы призывного возраста и введении диапазона от 18 до 30 лет, заявила на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, что если в таком формате будет принят этот закон, то, на мой взгляд, сенаторы поддержат. Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций, скажем, со своим регионом", - сказала она.

По ее словам, в связи с данной инициативой продолжаются дискуссии, в том числе в Совете Федерации, однако спикер не видит "причин для избыточной, излишней ажитации или резонансности вокруг этого закона".

"Мне кажется, что это даёт больше возможностей в тех случаях, когда есть доказанная необходимость, в наиболее удобное время для человека, исходя из его жизненных обстоятельств, пройти в службу в армии", - сказала Матвиенко.

Повысить призывной возраст с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет ранее предложил министр обороны Сергей Шойгу.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект № 312507-8, по которому верхняя планка с 1 января 2024 года повышается до 30 лет сразу, а нижняя - увеличивается постепенно в период с 2024 до 2026 года до 21 года. Также законопроект содержал положение, по которому граждане, достигшие возраста 18 лет после 1 января 2024 года, изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления призывного возраста и подавшие в призывную комиссию соответствующее заявление, подлежат призыву на военную службу.

22 июля один из авторов законопроекта, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов вдруг сказал, что нижнюю планку призывного возраста решили не повышать и оставить прежней, поскольку "очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".

Против такого изменения публично выступили главы двух комитетов Совета Федерации Виктор Бондарев и Андрей Клишас.

Однако 25 июля стало известно, что думский комитет по обороне рекомендовал принять законопроект в новой редакции и сразу во втором и третьем чтении.

"Мы это делаем для нашей страны, для нашего народа, для нашей армии, поэтому мы абсолютно уверены в правильности этого решения, и убеждены, что нас поддержат в том числе коллеги из Совета Федерации", - сказал Картаполов.

По его словам, расширить границы призывного возраста необходимо, чтобы ухудшающаяся ситуация с демографией не сказалась бы на мобилизационном ресурсе.