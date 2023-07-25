Госдума приняла закон о повышении призывного возраста до 30 лет с 1 января 2024 года

Для борьбы с диверсантами в отдельных регионах будут создаваться специализированные ГУПы

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, согласно которому возраст призыва граждан на военную службу в РФ с 1 января 2024 года составит с 18 до 30 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что те, кому исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадут под действие закона о повышении призывного возраста.

"Человек, которому исполнилось 27 лет 31 декабря 2023 года, не подпадет под действие закона о повышении призывного возраста, так как закон вступает в силу с 1 января 2024 года", - сказал Картаполов "Интерфаксу".

Закон также учитывает, что запас Вооруженных сил РФ создается из числа граждан, не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или отменой призывной комиссией субъекта РФ решения нижестоящей призывной комиссии по достижении ими возраста 30 лет.

Закон уточняет условия и категории граждан, которые могут заключать "короткие" контракты сроком на один год и меньший срок в особые периоды.

Так, с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок. При этом указанный контракт может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не ранее чем за один месяц до истечения срока военной службы, говорится в законе.

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, при использовании ВС РФ за пределами территории России контракт о прохождении военной службы может быть заключен с военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, не пребывающим в запасе, - на один год; с гражданином, пребывающим в запасе, - на один год или меньший срок.

Специализированные ГУПы для борьбы с диверсантами

Также закон предусматривает, что для усиления охраны общественного порядка, борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП).

Согласно закону такие предприятия создаются высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента России в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время.

Специализированные ГУПы являются юридическими лицами с особыми уставными задачами и исполняют функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, говорится в документе.

Высшие исполнительные органы субъектов РФ, в которых созданы предприятия, имеют право в порядке, установленном правительством РФ, получать во временное пользование в соответствующих территориальных органах уполномоченного федерального органа исполнительной власти боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему и передавать их предприятиям во временное пользование для использования и применения в качестве служебного оружия, также отмечается в законе.

Работники предприятий имеют право ношения и хранения боевого ручного стрелкового оружия при наличии удостоверений, которыми предусмотрено право ношения и хранения такого оружия.

Боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему, полученные во временное пользование высшими исполнительными органами субъектов РФ, подлежат сдаче в соответствующий территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в течение 30 дней со дня принятия президентом РФ решения о прекращении деятельности предприятий, говорится в законе.

Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников.

Порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных аппаратов в указанных целях, а также перечень работников, уполномоченных на принятие такого решения, определяется высшими исполнительными органами субъектов РФ, предусматривает закон.

Финансовое обеспечение деятельности таких предприятий является расходным обязательством РФ. Регионы вправе осуществлять дополнительное финансовое обеспечение деятельности предприятий за счет средств из своих бюджетов, отмечается в законе.

Он также предусматривает, что на ведомственную охрану высшего исполнительного органа субъекта РФ - города федерального значения Москвы - могут быть возложены функции по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности с использованием боевого ручного стрелкового оружия в соответствии с соглашением, заключаемым указанными органами с высшим исполнительным органом субъекта РФ - города федерального значения Москвы.