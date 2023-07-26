Москва пообещала ответить на сокращение численности персонала посольства в Кишиневе

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия ответит на решение Молдавии сократить численность сотрудников российского посольства в Кишиневе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем это как ничем не обоснованные, недружественные действия, которые не останутся без ответа, - сказала она. - Это очередной шаг по разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима".

По ее словам, "Россия не вмешивается во внутренние дела других государств".

"Мы выступаем за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Молдавией. Уверена, что молдавские граждане это ценят, знают и не приемлют любые антироссийские инициативы властей", - добавила она.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску сообщил о решении сократить количество аккредитованных в Кишиневе российских дипломатов. Он связал это с динамикой двусторонних отношений и с опубликованным накануне журналистским расследованием о разведывательной деятельности России в Молдавии.

Посла Олега Васнецова вызывали в МИДЕИ, где ему разъяснили происходящее. Ему сообщили, что "в зависимости от дальнейшего развития событий власти Молдавии рассмотрят несколько вариантов реагирования".

На выходе из МИДЕИ Васнецов назвал решение сократить штата посольства "ожидаемым".

"Но мы не думали, что официальный Кишинев так быстро втянется в состязание по русофобии и примет столь радикальные меры. Ответственные лица, которые принимают такие решения, понимают, чем это может обернуться в дальнейшем", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о большом количества антенн на крыше российского посольства, он напомнил, что здание было построено и сдано в эксплуатацию в конце 90-х годов.

"И с этого периода там стоят антенны. Если вы приглядитесь, многие антенны ржавые и так далее. Если бы телефония и интернет хорошо работали, наверное, не нужно было бы постоянно обновлять их. Тем более, все эти антенны покупаются на местном рынке, у местных провайдеров", - сказал посол.