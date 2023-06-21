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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Кишиневе будут добиваться сокращения числа дипломатов и сотрудников посольства РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Депутат от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (PAS) Андриан Кептонар заявил, что Кишинев намерен добиться сокращения количества дипломатов и сотрудников посольства России в республике.

"Речь идет не только о дипломатах. В посольстве работают около 40 дипломатов и сотрудников, есть еще около 40 человек технического персонала, которые занимаются настройкой антенн на крыше посольства России. То есть, занимаются шпионажем. Все они с семьями. В общем, насколько я знаю, всего около 150 человек проживает в кампусе посольства России. А у нас в Москве было шесть дипломатов, одного выдворили в качестве ответной меры. Осталось пять", - заявил в среду на телеканале ExclusivTV Кептонар.

По его словам, концепция установления количества дипломатов на паритетной основе предусмотрена конвенциями о дипломатических отношениях.

"Это абсолютно нормально, чтобы страны решали вопросы о сокращении или увеличении штата на основе принципа паритета", - сказал депутат.

Кептонар считает, что в данном случае это является необходимой мерой для обеспечения безопасности государства. "Чтобы сохранить стабильность и обезопасить нашу страну, мы вынуждены сократить число сотрудников посольства России", - заявил Кептонар.

По словам депутата, сейчас эти вопросы обсуждаются парламентской комиссией и министерством иностранных дел и европейской интеграции.

"Будет принято соответствующее решение. Будет предоставлено достаточно - от одного до нескольких месяцев, чтобы в посольстве определили, кто должен остаться, а кто должен покинуть Молдавию", - сказал Кептонар.

Молдавия РФ
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