Гинцбург рассчитывает на обновление "Спутника V" под "кракен" в течение пары месяцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург надеется в течение полутора-двух месяцев обновить вакцину от COVID-19 "Спутник V", чтобы она эффективно защищала от новых штаммов, в том числе от "кракена", в целом на создание нового варианта антикоронавирусного препарата нужно до трёх месяцев.

"Как показывает опыт, раз в девять-десять месяцев необходимо обновлять антигенный состав вакцины, который используется для защиты населения. Пока организаторы здравоохранения и отчасти ученые пришли к этому заключению - о необходимости обновлять антигенный состав вакцинного штамма", - сказал Гинцбург в эфире "России 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, "в настоящее время в РФ, действительно, приняты Минздравом и правительством 441-е постановление, которое регламентирует порядок обновления, создания нового вакцинного штамма".

"Надеюсь, с нового года оно заработает, и тогда в течение полутора-двух месяцев, если с финансированием будет все в порядке, во всяком случае антигенный состав вакцины "Спутник V" мы сумеем обновить, создав его адекватным тому, чтобы он эффективно защищал и от вновь появившихся штаммов, название которых сейчас у всех на слуху", - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что это будет обновление уже существующей вакцины.

"И, честно говоря, ничего принципиально нового здесь нет, потому что с такой же самой ситуацией мы ежегодно сталкиваемся в течение последних 30-40 лет, когда защищаем население страны от вирусов гриппа, где приходится делать то же самое раз в 12 месяцев", - сказал ученый.

Гинцбург уточнил, что на обновление вакцины может уйти от двух до трех месяцев.

"Время, которое необходимо для создания, соответственно, обновления нового антигенного варианта, здесь я ответ могу дать, что от двух до трех месяцев должно занять решение этого вопроса, может быть, и быстрее", - сказал Гинцбург.

Он отметил, что больше всего времени займут клинические испытания нового вакцинного варианта - доказательство его безвредности и иммуногенности.