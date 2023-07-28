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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В катастрофе вертолета с туристами на Алтае пострадали все выжившие 12 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Травмы в результате катастрофы вертолета Ми-8 с туристами, случившейся накануне в Республике Алтай, получили все выжившие в ней 12 человек, сообщает в пятницу Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР.

"На борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Четверо человек погибли. 12 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 пострадавших.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение 27 июля в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Разбившийся вертолет возвращался с популярной экскурсии вокруг горы Белуха, которая считается священным местом и рядом с которой, по поверьям, находится вход в легендарную страну Шамбалу.

Вертолет Ми-8 был произведен в 1986 году. С 2018 года принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа". До этого 23 года работал в Авиалесоохране.

В связи с крушением вертолета возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий.

СКР Республика Алтай
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