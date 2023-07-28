В Таганроге после взрыва несколько улиц закрыли для транспорта

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - После взрыва в Таганроге перекрыли движение по трем улицам, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Ростовской области. Это улицы Александровская и Антона Глушко, а также Лермонтовский переулок.

Глава администрации города Андрей Фатеев сообщил, что в районе происшествия введут режим ЧС. По его словам, в горадминистрации прошло заседание оперативного штаба в связи со случившемся. На месте работают все экстренные службы. Сначала, по его словам, власти помогут пострадавшим, а затем обследуют разрушения зданий.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре города, рядом с кафе "Чехов сад" упала ракета. По его данным, пострадали 15 человек - в основном от осколков стекол. Девяти из них потребовалась госпитализация. Повреждения получил Таганрогский городской художественный музей, и в трехэтажном жилом доме поблизости волной выбило стекла.

Минобороны России заявило, что в Таганроге упали обломки украинской ракеты, которую сбили российские силы ПВО.