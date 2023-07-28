Обломки второй перехваченной в Ростовской области ракеты упали в безлюдной местности

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в районе Азова (Ростовская область) сбита украинская ракета комплекса С-200.

"Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности", - сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, украинская атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 была совершена около 17:15.

Ранее военные сообщали об украинском ударе переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200 по Таганрогу, обломки перехваченной российскими средствами ПВО ракеты упали на город.

По данным Минобороны, в результате падения ракеты повреждено несколько зданий, есть пострадавшие среди мирных жителей.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в медучреждения доставлены девять человек.