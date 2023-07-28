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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

В Минобороны заявили, что упавшую в Таганроге ракету сбили ПВО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в центре Таганрога упала украинская ракета, которую перехватили и сбили российские силы ПВО.

"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области", - говорится в пресс-релизе.

Обломки сбитой ракеты упали на город, повредили несколько зданий и нанесли ранения людям.

"В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей", - говорится в сообщении министерства.

Ранее о взрыве ракеты в центре Таганрога сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уточнял, что ракета упала в центре города, у кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке. По его данным, пострадали не менее 15 человек, которые были ранены осколками стекол. Девять пострадавших доставлены в больницы. Погибших нет. Значительно пострадало здание городского художественного музея. В трехэтажном многоквартирном доме взрывной волной выбило стекла.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Минобороны Таганрог Ростовская область Украина
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