Минздрав сообщил о 14 пострадавших в Таганроге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральный Минздрав предварительно сообщил о 14 пострадавших при падении сбитой ракеты в Таганроге.

"Врачи скорой медицинской помощи работают на месте происшествия в Таганроге. По предварительным данным, пострадали 14 человек, 7 из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона", - говорится в сообщении.

Еще семерым медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее предварительно говорил о 15 пострадавших и девяти госпитализированных. По его информации, все они были ранены осколками стекол.

Затем он уточнил, что на 18:00 в больницах находились девять пострадавших, но всего с места происшествия скорая помощь вывезла 12 человек. Двое от госпитализации отказались. Еще одного продолжают обследовать. Женщину с черепно-мозговой травмой уже прооперировали. Детей среди пострадавших нет.

На месте продолжают дежурить две бригады скорой помощи.