Минздрав сообщил о 14 пострадавших в Таганроге
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральный Минздрав предварительно сообщил о 14 пострадавших при падении сбитой ракеты в Таганроге.
"Врачи скорой медицинской помощи работают на месте происшествия в Таганроге. По предварительным данным, пострадали 14 человек, 7 из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона", - говорится в сообщении.
Еще семерым медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее предварительно говорил о 15 пострадавших и девяти госпитализированных. По его информации, все они были ранены осколками стекол.
Затем он уточнил, что на 18:00 в больницах находились девять пострадавших, но всего с места происшествия скорая помощь вывезла 12 человек. Двое от госпитализации отказались. Еще одного продолжают обследовать. Женщину с черепно-мозговой травмой уже прооперировали. Детей среди пострадавших нет.
На месте продолжают дежурить две бригады скорой помощи.