В Таганроге госпитализированы девять пострадавших при взрыве

Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Таганроге после взрыва ракеты в центре города в больницы были доставлены девять человек, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, врачи оценивают состояние этих людей как средней и легкой степени тяжести. Раньше губернатор сообщил, что пострадали 15 человек, которые были ранены осколками стекол. Погибших, по предварительным данным нет.

"Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома, - добавил Голубев. -

На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники."

Ракета взорвалась в центре города, у кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке.