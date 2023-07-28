Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:54

В Таганроге госпитализированы девять пострадавших при взрыве

Сильнее всего пострадал Таганрогский художественный музей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Таганроге после взрыва ракеты в центре города в больницы были доставлены девять человек, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, врачи оценивают состояние этих людей как средней и легкой степени тяжести. Раньше губернатор сообщил, что пострадали 15 человек, которые были ранены осколками стекол. Погибших, по предварительным данным нет.

"Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома, - добавил Голубев. -
На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники."

Ракета взорвалась в центре города, у кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Василий Голубев Таганрог Таганрогский художественный музей Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области

Военная операция на Украине

В Минобороны заявили, что упавшую в Таганроге ракету сбили ПВО

Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от его имени

Военная операция на Украине

Ростовский губернатор сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога

Трехсторонняя комиссия поддержала повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Генпрокуратура просит суд взыскать в казну акции "Уралбиофарма" и банка "Вятич"

ФАС продолжает обсуждать с металлургами условия мирового соглашения

В Минтруде не ждут роста безработицы в РФ в ближайшие 1,5 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов впервые с февраля 2022 года

СовФед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ

СовФед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });