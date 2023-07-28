ПВО сбили вторую ракету в Ростовской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ПВО поразили ракету в Азовском районе Ростовской области, сообщил в пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что последствия уточняются.

В свою очередь глава администрации Азова Владимир Ращупкин в своем телеграм-канале сообщил о том, что на территории города чрезвычайных ситуаций не произошло, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.