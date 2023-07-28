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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о ракетном обстреле Ростовской области, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Доложили", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также предположил, что Запад никак не отреагирует на обстрел. Отвечая на вопрос, дал ли глава государства какие-то поручения руководству МЧС, Песков сказал: "Слава богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно".

Ранее в Минобороны России сообщило, что в центре Таганрога упала украинская ракета, которую перехватили и сбили российские силы ПВО. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Позднее стало известно, что ПВО поразили ракету в Азовском районе Ростовской области. Обломки упали в безлюдной местности.

Дмитрий Песков Ростовская область Владимир Путин
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