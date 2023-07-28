Глава Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Таганрога рано утром в субботу начнет обследовать дома, пострадавшие в результате взрыва в центре города, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Андрей Фатеев.

"Мною подписано постановление о введении режима чрезвычайной ситуации и проведении аварийново-восстановительных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. Границы зоны ЧС на территории города Таганрога: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11", - написал Фатеев.

Он отметил, что с 7 утра субботы комиссия будет проводить работу по обследованию домов. Администрация совместно с УК проведут осмотр квартир, и далее материалы будут отрабатываться совместно со следственным комитетом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев днем в пятницу сообщил о взрыве в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Он заявил, что, предположительно, взорвалась ракета. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились 15 человек. Позже Голубев уточнил, что в больницу были доставлены 12 человек, 10 из которых госпитализировали. Состояние девятерых оценивается как средней степени тяжести.

В Министерстве обороны РФ заявили, что 28 июля киевским режимом была совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории города

По факту ракетной атаки на Таганрог возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)

Позже стало известно, что силы ПВО перехватили еще одну ракету в Азовском районе. Обломки после работы ПВО зацепили один из домов в селе Самбек, никто не пострадал.