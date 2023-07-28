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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Возбуждено дело по статье "теракт" после ракетной атаки Таганрога

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о теракте возбуждено по факту ракетной атаки жилого сектора Таганрога со стороны Украины. Об этом сообщает в пятницу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По факту ракетной атаки города Таганрога Ростовской области Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 28 июля "вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства, территории города Таганрога Ростовской области".

"В результате детонации ракеты над жилыми кварталами и падения обломков 13 мирных жителей получили ранения, поврежден ряд домов и административные здания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного дела "проводятся необходимые следственные мероприятия, в ближайшее время будет назначены экспертизы". "Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям", - заявили в СКР.

Таганрог Ростовская область
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