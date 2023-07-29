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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Путин назвал продуктивной свою встречу с главами ряда государства Африки по Украине

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал плодотворной свою встречу с главами ряда африканских стран по Украине, состоявшуюся в ночь на субботу.

"Мы вчера поздно закончили, уже было полвторого, около двух часов ночи по Москве, но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали", - сказал он на встрече с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

"Это пошло на пользу и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с африканским континентом в целом", - отметил глава российского государства.

По словам Путина, этого удалось достичь, в том числе, активному участию в подготовке встречи и самого Рамафосы.

Саммит "Россия-Африка"

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Украина Владимир Путин Африка ЮАР Сирил Рамафоса
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