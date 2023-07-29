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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Глава ЮАР заявил о желании стран Африки узнать позицию РФ по украинской мирной инициативе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что главная цель визита лидеров африканских государств в России - выслушать позицию президента России Владимира Путина на их мирную инициативу по Украине, а не повод добиться поставок зерна.

"Как я уже сказал, мы готовы продолжать диалог", - отметил президент ЮАР.

"Мы предлагали реализовать "черноморскую зерновую" инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить о каких-то дарах", - сказал Рамафоса на рабочем обеде президента РФ с главами делегаций африканских стран по Украине.

При этом он добавил: "Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера".

Ранее Путин заявил, что Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Обращаясь к главам африканских государств, он отметил: "Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины".

"Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", - сказал российский лидер.

Сирил Рамафоса ЮАР Россия
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